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Vali Masatlı'dan Amasya OSB'deki fabrikalarda inceleme

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Organize Sanayi Bölgesindeki(OSB) fabrikaları ziyaret ederek üretim ve pazarlama faaliyetleriyle ilgili bilgi alıp çalışanlarla sohbet etti.


Yapılan hizmetlerle büyük bir değişim ve gelişim içerisinde olduğunu belirttiği Amasya'nın kazanımlarına katkı sağlamak için çalışacağını vurgulayan Vali Masatlı, ekonomi ile istihdama sağladıkları destek dolayısıyla firma yöneticileriyle çalışanlara teşekkür etti.


Yönetici ve çalışanlar, yakın ilgisi dolayısıyla Vali Masatlı'ya şükranlarını sunarak ildeki yeni görevinde başarılar dilediler.

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