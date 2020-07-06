Vali Masatlı'dan Amasya OSB'deki fabrikalarda inceleme

Yapılan hizmetlerle büyük bir değişim ve gelişim içerisinde olduğunu belirttiği Amasya'nın kazanımlarına katkı sağlamak için çalışacağını vurgulayan Vali Masatlı, ekonomi ile istihdama sağladıkları destek dolayısıyla firma yöneticileriyle çalışanlara teşekkür etti.

Yönetici ve çalışanlar, yakın ilgisi dolayısıyla Vali Masatlı'ya şükranlarını sunarak ildeki yeni görevinde başarılar dilediler.