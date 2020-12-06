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Vali Masatlı'dan denetimlere kontrol

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle şehrin çeşitli noktalarında yaya ve araç denetimi gerçekleştiren polis kontrol noktalarında kontrol yaparak çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Kısıtlama muafiyeti olan vatandaşlarla sohbet eden Vali Masatlı, zorunlu haller dışında evlerinde kalmaları, maske-mesafe-temizlik ve diğer tedbirlere uymaları hususlarında telkinlerde bulundu.


Amasya 112 Acil Çağrı Merkezini de ziyaret eden Masatlı, telsiz aracılığıyla il genelindeki tüm 112 acil sağlık personelinin ‘112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyarette, Emniyet Müdür Vekili Ramazan Coşkun ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz de yer aldı.

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