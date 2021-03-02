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Vali Masatlı'dan il merkezi ve Merzifon'da korona virüs denetimi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, il merkezi ve Merzifon’da korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan tedbirleri yerinde denetledi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, il merkezi ve Merzifon'da korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan tedbirleri yerinde denetledi.


Bir yıldır mücadele edilen salgına karşı alınan tedbirlere sıkı sıkıya uyulması gerektiğini belirten Vali Masatlı, bu sayede kısıtlamaların daha çabuk kaldırılabileceğine işaret etti.


Özellikle Merzifon'da geçen hafta artış gösteren vaka sayılarına dikkat çeken Mustafa Masatlı, hep birlikte tedbir ve kurallara uyarak vaka haritasına göre çok yüksek riskli kategoride yer alan kentin bulunduğu olumsuz tabloyu kısa sürede tersine çevirebileceklerini belirtti.


Toplu taşıma araçlarındaki uygulamaları da takip edip ziyaret ettiği esnaflarla da görüşen Masatlı, ilçe yöneticileri ve STK temsilcileriyle koronavirüs tedbirleri ve denetim faaliyetlerine yönelik toplantı yaptı.

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