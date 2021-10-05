Vali Masatlı'dan KYK yurtlarında inceleme

Sunulan hizmetlerle ilgili kapsamlı bilgi alıp öğrencilerin aileleriyle de görüşen Vali Masatlı, “Evlatlarınız artık bizlere emanettir. Onların sağlık ve huzurla eğitimlerini sürdürmeleri için gerekli tedbirleri almış bulunuyoruz” dedi.

Yurtlarda salgın tedbirlerinin gözetildiğine değinen Mustafa Masatlı, “Yurtlarımızda ayrıca henüz aşılarını yaptırmayan ya da eksik olan öğrencilerimize Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yerinde aşılama yapılacaktır. Siz gençlerimizden ricamız eğitiminizi sağlıkla sürdürebilmek için aşılarınızı yaptırmanızdır. Buradan ayrıca İlimizde henüz yurtlara yerleşememiş öğrencilerimize barınma konusunda gerekli desteği vereceğimizi de bir kez daha ifade etmek isterim” diye konuştu.

Gençleri her türlü kötü alışkanlıklardan ve yasadışı örgütlerden korumak için emniyet güçlerinin de büyük bir hassasiyetle çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Masatlı'nın Merkez Yurt Yerleşkesi ile İpekköy Yerleşkesindeki incelemelerine Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz de katıldı.