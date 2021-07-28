İhlas Haber Ajansı

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Vali Masatlı'dan selden zarar gören alanlarda inceleme

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 2 gün önce yaşanan aşırı yağış nedeniyle oluşan selden zarar gören Ziyaret beldesi ve Göllü Bağları Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 2 gün önce yaşanan aşırı yağış nedeniyle oluşan selden zarar gören Ziyaret beldesi ve Göllü Bağları Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.


Aşırı yağışlardan etkilenen vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Masatlı, devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirtti.


İncelemede Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık, DSİ Şube Müdürü Turgut Yorulmaz ve diğer yetkililer de yer aldı.

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