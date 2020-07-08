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Vali Masatlı'dan Suluova'daki sanayi ve hayvancılık tesislerinde inceleme

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Suluova ilçesindeki sanayi ve hayvancılık tesislerinde incelemede bulundu.


Son yıllarda yatırımcıların büyük ilgisini çeken Suluova Organize Sanayi Bölgesi ve TDİ Besi Organize Sanayi Bölgesindeki tesislerin faaliyetlerine ilişkin bilgiler alan Vali Masatlı, müteşebbis heyet toplantılarına da başkanlık etti.


Hayvancılıkta örnek proje olan ve ülke genelinde ilk defa Amasya'da hayata geçirilen Suluova TDİ Besi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir biyogaz tesisi, elektrik enerjisi üretimine geçmesinin ardından organik ve organemineral granül gübre üretim ünitesinin tam kapasite hizmet vermeye başlamasıyla Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük entegre biyogaz tesislerinden biri olacak.

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