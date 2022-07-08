Vali Masatlı'dan sürücülere uyarı: “Can güvenliği için emniyet kemerini mutlaka takın”

Vali Masatlı, “Kendimizin ve sevdiklerimizin can güvenliği için, emniyet kemerinizi mutlaka takın” dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın Kurban Bayramı sürecinde yollarda güvenliği sağlamak için, Bayram yolunda her şey yolunda sloganıyla başlattığı kampanyaya dikkat çeken Mustafa Masatlı, Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyonunda polislerin gerçekleştirdiği denetim faaliyetlerine de katıldı.

Masatlı, trafik kurallarına dikkat etmelerini istediği vatandaşları bir süre istirahat etmeleri sonrası yolcu ederek bayramlarını kutladı.