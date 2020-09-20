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Vali Masatlı'dan tedbirlere akşam denetimi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, korona virüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla yaptığı denetimleri akşam saatlerinde de sürdürdü.


İş yeri sahibi ve çalışanlarına önlemler konusunda bilgilendirme yapıp uyarılarda bulunan Vali Masatlı, vatandaşlara salgından korunmanın 3 temel kuralı olan maske, mesafe ve temizlik hususlarına dikkat ederek kendilerini ve sevdiklerini kolaylıkla koruyabileceklerini hatırlattı.


Denetime, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz de katıldı.

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