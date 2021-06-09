Vali Masatllı: "Tarımsal sulama faaliyetlerine büyük önem veriyoruz"

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "2020 yılındaki tarımsal sulama bütçemizi, 2021 yılında yaklaşık 8 kat arttırdık. İlimizin bazı kesimlerinde kuraklık riskiyle karşı karşıya kaldığımız şu günlerde, tarımsal sulama faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Bu alanda kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı yapmış bulunuyoruz" dedi.

Amasya'nın Merzifon Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısı, Vali Mustafa Masatlı'nın başkanlığında düzenlendi. Toplantıya Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ve ilde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri katıldı. Akif Gülle Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Masatlı, “Amasya ekonomisi bildiğiniz gibi tarım, sanayi ve turizm ekseninde yoğunlaşmaktadır. Merzifon ilçemizde bulunduğu konum ve sahip olduğu imkânlarla gelişime, büyümeye en müsait ilçeler arasındadır. Göreve geldiğimiz ilk günlerden itibaren tarımsal sulamada yaptığımız analizler neticesinde yol haritamızı belirlemiştik. Bu kapsamda 2020 yılındaki tarımsal sulama bütçemizi, 2021 yılında yaklaşık 8 kat arttırdığımızı büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. İlimizin bazı kesimlerinde kuraklık riskiyle karşı karşıya kaldığımız şu günlerde, tarımsal sulama faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Bu alanda kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı yapmış bulunuyoruz. Bu vesileyle İl Genel Meclisi Başkanı ve üyelerine de katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. Tarımda ayrıca ayçiçeği, kiraz, misket elma, cennet hurması, çilek, yonca, nohut gibi ürünlerde geçen yılı ikiye katlayan ölçülerde destekler sağlıyoruz. Hayvancılıkta da gerek damızlık hayvan dağıtımları gerekse buzağı kayıplarını engellemek adına aşılama destekleriyle çalışmalarımız devam etmektedir. Sanayide ise genişleme çalışmalarıyla Merzifon OSB'mizi alan bazında yaklaşık 2 kat büyütüyoruz. OKA'nın bu yılki mali destek programından yüzde 28'lik bir oranla en yüksek payı da Amasya almıştır. Merzifon OSB'de bu destekten faydalanmıştır. Ayrıca OSB'mizin arıtma tesisi yapımı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde yatırım programına alınmıştır. 2021 yılı KÖYDES yatırım programını hazırlayarak bakanlığımıza sunmuş bulunuyoruz. Geçen yıl 22 milyon TL olan KÖYDES yatırım bütçesi bu yıl 24 milyon TL'ye çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından toplantıda yer alan il müdürleri tarafından kurumlarının çalışmalara ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Toplantının son kısmında ise köy ve mahalle muhtarları kurum müdürlerine sorular yönelterek, köy ve mahallelerinin taleplerini iletti.