Vali Varol: "Amasya açık hava müzesi görünümünde"

Osman Varol, önemli bir turizm potansiyeline sahip ve 'açık hava müzesi' görünümünde olan Amasya'ya ülke turizmi içinde nitelikli bir konum kazandırarak turizm sektöründe marka yapmak amacıyla valilik olarak her türlü gayreti gösterdiklerini söyledi.

15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada Amasya'yı görmeyen herkesi, doğanın, tarihin ve kültürün ışıklarının yansıdığı şehri keşfetmeye davet eden Vali Varol, “Ülkemizde hızla gelişen turizm sektöründen ilimizin de yeteri kadar pay alabilmesi, turizm alanında hak ettiği noktaya gelebilmesi için yoğun bir gayret içerisindeyiz. İlimiz, eşsiz doğal güzellikleri, tarihsel dokusu ve kültürel zenginlikleri, bereketli toprakları, sağlık ve termal turizmi, kış turizmi, konuksever insanları ile önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda, turizmin çeşitlendirilebilir anlamda çoğaltılması ilimize değer katacaktır. İlimizin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması yönünde önemli adımlar atılmış, Amasya'yı ülke turizmi içinde farklı ve nitelikli bir konum kazandırarak turizm sektöründe marka yapmak amacıyla valilik olarak her türlü gayreti göstermekteyiz” diye konuştu.

Sürdürülebilir bir turizmin düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Osman Varol, “Bölgeye gelen turist sayısı artarak devam ediyorsa bununla birlikte işletmelerin kendini geliştirme ihtiyacı doğacak. İlimizin sahip olduğu potansiyeli vizyoner bir bakış açısıyla değerlendirmek, Amasya marka kentini meydana getirme konusunda büyük öneme sahiptir. Amasya'nın bu avantajlı yönlerini ve turizmdeki gelirini daha da arttırmak için hep birlikte ve ortak hareket etmemiz gerekmektedir. Bu noktada ilimizin turizmde hak ettiği seviyeye gelebilmesi için kamu kurumlarımıza, esnafımıza ve tüm halkımıza görevler düşmektedir. Bacasız sanayi olarak tanımlanan ve her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan 'Turizm Haftası' dolayısıyla ilimizde bulunan bütün turizm değerlerinin ön plana çıkarılacağı bir yıl olmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım. Amasya'yı görmeyen herkesi, doğanın, tarihin ve kültürün ışıklarını Amasya'da yeniden keşfetmeye davet ediyorum. Ayrıca, 2019 turizm sezonunun ülkemize, milletimize ve turizm sektöründe yer alan otel, acente ve tüm işletmelere bereketli olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

Turizmin farklı dil, din, ırk ve kültüre sahip insanların birbirlerini daha yakından tanıma şansı yakalamasına imkan sağlayarak, dostluk ve sevgi duygularının insanlar arasında gelişmesine önayak olan ve bu sayede dünya barışı ile huzurunun korunmasına katkı sağlayan çok önemli bir sektör olduğuna değinen Varol, ülkeler arasındaki sınırların kalkması, ulaşım imkanların gelişmesi ve toplumların refah seviyesinin yükselmesi neticesinde turizm hareketleri büyük bir ivme kazanmış, insanların yeni yerler görme, farklı kültürleri keşfetme ve yeni insanlarla tanışma isteği turizm sektörüne hızlı bir ilerleyişin sağlandığına dikkat çekti.