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Vali Varol başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Amasya Valisi Dr.

Osman Varol, Amasya Valiliği himayelerinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından uygulanan Okul Destek Projesi ve Sosyal Uyum Programı kapsamındaki başarılı öğrencileri ödüllendirdi.


Sunulan imkanları iyi kullanıp girdikleri sınavlarda aldıkları dereceler ile ortaöğretim kurumlarına yerleşme başarısı gösteren Okul Destek Projesi ve Sosyal Uyum Programı'nın yanı sıra Çocuk Hakları Komitesinde yer alan çocukları kutlayan Vali Varol, kendileriyle bir süre eğitimleri konusunda sohbet ederek başarılarının devamını diledi.


Vali Varol, proje ile program kapsamında yapılan çalışma ve eğitimlere ilişkin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Arslan'dan bilgi aldı.

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