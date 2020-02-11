İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Varol derste

Amasya Valisi Dr.

Osman Varol, 12 Haziran Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrencilerin dersine girdi ve onlarla sohbet etti.


Okul yöneticilerinden uygulanan projeler ile eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Osman Varol, öğretmenlerle düzenlediği toplantıda ilin eğitim alanındaki gelişimine yönelik proje ve çalışmalara büyük önem verdiğini ifade etti. Derslikleri ziyaret eden Vali Varol, öğrencilerle eğitimleri ve gelecek planlamalarıyla ilgili sohbet etti.


Ziyarete, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu da katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.