Vali Varol engelli vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu

Osman Varol, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla engelli vatandaşlara yönelik organize edilen iftar programına katıldı.

Büyük Amasya Otelindeki yemekte konuşan Vali Varol, “Toplumun eşit birer ferdi, eşit birer bireyi olan engelli kardeşlerimizin topluma katılımlarıyla ilgili hassasiyetimizi sadece bu hafta değil, yılın her günü her saati tüm etkinliklerimizde tüm faaliyetlerimizde tamamen odakta bulundurmamız gerekiyor” dedi.

Engellilik kavramının tamamen göreceli olduğunu belirten Varol, “Kimin kime göre daha fazla, daha az engelli olduğu tamamen bakış açısına göredir. Eğer gerekli olanaklar sağlanırsa engelli diye adlandırdığımız vatandaşlarımız aslında diğer bireylerin sahip olduğu tüm haklara sahip olabilir. Onların yapabildikleri tüm şeyleri yapabilirler. Bizim de görevimiz engelli vatandaşlarımızı hukuki statüleri olan toplumun eşit ferdi olmalarını, aynı zamanda fiilen de gerçekleştirmek için gerekli tedbirleri almaktır. Bunun için biz sivil toplum kuruluşlarımızla siyasetçilerimizle, yönetimimizle yerel yönetimlerimizle sürekli olarak gayret içerisinde çalışıyoruz” diye konuştu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün organize ettiği programa, AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, kamu kurum, kuruluş müdürleri ile engelli vatandaşlar katıldı.