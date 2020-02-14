Vali Varol GAMER'de incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanlığı Affet ve Acil Durum Merkezi bünyesinde İllerde 7/24 esaslarına göre hizmet sunan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Uygulamalarını inceleyerek değerlendirmede bulunan Vali Varol, çalışmalara ilişkin görevlilerden bilgi aldı.

Amasya Valisi Osman Varol'un incelemelerine Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız katıldı.