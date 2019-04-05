Vali Varol helikopterli denetime katıldı

Osman Varol, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen helikopterle havadan trafik denetlemelerine katıldı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız'dan prosedür ve işleyiş hakkında detaylı bilgi alan Vali Varol'a Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün ve diğer yetkililer de eşlik etti. İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önleme planı kapsamında sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi maksadıyla Amasya-Turhal ve Amasya-Mecitözü istikametlerinde düzenlenen denetim esnasında 238 araç kontrol edilirken 18 araca 7 bin 671 TL cezai işlem uygulandığı ve 4 araç ile 1 sürücü trafikten men edildiği bildirildi.