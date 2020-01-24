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Vali Varol, karayolları tesislerini inceledi

Amasya Valisi Dr.

Osman Varol, Karayolları 72. Şube Şefliğini ziyaret etti.


Kurumun faaliyetleri, kış ayları süresince kesintisiz trafik akışının sağlanması, kar ve buzla mücadele amacıyla alınan tedbirler ve ekipmanlar ile sürdürülen projelerin son durumu hakkında Karayolları 7. Bölge Müdür Yardımcısı Ertuğrul Dinç ve Karayolları 72. Şube Şefi Nuh Atik'ten bilgi alan Vali Varol, tesislerde de incelemede bulundu.


Karayolları 7. Bölge Müdür Yardımcısı Dinç ile Şube Şefi Atik, çalışmalarına olan desteği ve ziyareti dolayısıyla Vali Varol'a teşekkür etti.

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