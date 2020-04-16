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Vali Varol, korona virüs tedbirleri hakkında bilgi aldı

Amasya Valisi Dr.

Osman Varol, Merzifon Kaymakamlığını ziyaret ederek, korona virüs salgınının önlenmesi amaçlı tedbirlerin uygulanmasıyla ilgili yöneticilerden bilgi aldı.


Merzifon Kaymakamlığını ziyaret eden Osman Varol, korona virüs salgınının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında Merzifon'da sürdürülen uygulamalarla ilgili yöneticilerden detaylı bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu.


Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ve diğer yöneticilerden bilgiler alan Varol, vatandaşların l


korona virüs salgınından korunmasına yönelik ilk günden itibaren çok özel tedbirlerin hayata geçirildiğini belirtti ve söz konusu tedbirlerin hassasiyetle uygulanmasına dikkat gösterilmesinin altını çizdi.


Vatandaşların korona virüs konusunda alınan tedbirlere ve kurallara riayet etmelerinin toplum sağlığı açısından büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Varol, Kaymakamlık bünyesindeki sosyal yardım çalışmaları hakkında da bilgiler alarak değerlendirmede bulundu.

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