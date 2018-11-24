Vali Varol: “Öğretmenlik, insanlık tarihinin en kutsal ve ölümsüz mesleği”

Osman Varol, “Öğretmenlik, insanlık tarihinin en kutsal ve ölümsüz mesleğidir. Öğretmenler, insanların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan, gençleri hayata hazırlayan ve toplumun sürekli önünde giden gönül erleridir” dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Hüseyin Güneş ile bir grup öğretmeni makamında konuk eden Vali Varol, “Öğretmenlik mesleği, her şeyden önce bir ideal, gaye ve hizmet mesleğidir. Öğretmenlik, bedeli hiçbir maddi karşılıkla kıyaslanmayacak kadar saygın sınırları, okul ve sınıf duvarları ile tarif edilemeyecek kadar ağır sorumluluk isteyen, sevgi ve fedakarlık üzerine kurulu, özel ve kutsal bir meslektir” diye konuştu.

Eğitim, kültür ve fen alanındaki başarıların tarih boyunca medeniyetlerin yükselişini belirlediklerine dikkat çeken Dr. Osman Varol, “Atatürk 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir' sözüyle geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerin ne denli büyük sorumluluk taşıdığını ve sahip olmaları gereken vizyonu ortaya koymuştur. Cumhuriyetimizin ve dünyanın geleceği sevgili çocuklarımızın hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek bilgi ve donanımla, milli ve manevi değerlerimizi benimseyerek, okuyan, düşünen ve öğrendiklerini ülkesi ve milleti yararına uygulayabilen bireyler olarak yetişmeleri, geleceğimiz için hayati önemdedir. Öğretmenler, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi, dolayısıyla ülkemizin ve dünyanın istikbalini şekillendirmektedirler. Milletlerin hayatlarını devam ettirmesinde, kalkınmasında ve geleceğe umutla bakmasında, hayati öneme sahip öğretmenlerimiz aslında yılın sadece bir gününde değil, sürekli hatırlanmalı ve hak ettikleri değer ve saygıyı sürekli görmelidir” şeklinde konuştu.

Varol, “Gelecek nesillerimizi yetiştiren ve yaptıkları özverili çalışmalar hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, bu denli önemli ve hassas bir mesleği icra ettikleri için kendilerine saygı ve sevgilerimi sunuyor, bu vesileyle, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevleri başında şehit düşen öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.