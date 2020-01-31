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Vali Varol, Şahin'e yeni görevinde başarılar diledi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreter Vekili İbrahim Ethem Şahin’i kabul eden Vali Dr.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreter Vekili İbrahim Ethem Şahin'i kabul eden Vali Dr. Osman Varol, yeni görevinde başarılar diledi.


Vali Dr. Osman Varol, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreter Vekili İbrahim Ethem Şahin'i kabul etti. Yeni görevinde başarılar dilediği Genel Sekreter Vekili Şahin ile ajansın bölgemizdeki ve ilimizdeki faaliyetlerine ilişkin fikir alışverişinde bulunan Vali Varol, ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.


Genel Sekreter Vekili Şahin, misafirperverliği dolayısıyla Vali Varol'a teşekkür etti. Ziyarette, OKA İl Koordinatörü Erdin Güden de yer aldı.

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