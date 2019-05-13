Vali Varol: "SGK önemli çalışmalara imza attı"

Osman Varol, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun(SGK) son yıllarda gösterdiği gelişim ve yapılanmayla önemli çalışmalara imza attığınını söyledi.

SGK Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel ve beraberindeki heyet, 13 - 19 Mayıs Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Vali Dr. Osman Varol'u ziyaret etti. Vali Varol, istihdamını en fazla artıran kentler arasında olan Amasya'daki 'İstihdam Seferberliği Yeni Teşvik Paketi' ile müdürlüğün yaptığı çalışmalar ve hafta dolayısıyla düzenlenecek faaliyetler hakkında bilgiler aldı. SGK İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişime paralel olarak halka en seri ve en kolay biçimde ulaşma noktasında büyük mesafeler alındığını belirtti.

Misafirlerine ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Vali Varol, sosyal güvenlik alanında son yıllarda birçok gelişmenin yaşandığını dile getirdi. Vatandaşların tedavi, emeklilik gibi sosyal hakları konusunda önemli görevler üstlenen Sosyal Güvenlik Kurumu'nun son yıllarda gösterdiği gelişim ve yapılanmayla önemli çalışmalara imza attığına değinen Vali Varol, SGK'nın başarılı çalışmalarının devamını dileyerek Sosyal Güvenlik Haftalarını kutladı.