Vali Varol taşkın ve heyelan bölgesini inceledi

Osman Varol, bu sabah aşırı yağış sonucu yaşanan taşkın ve heyelan sonrası ekiplerin çalışmalarıyla ulaşıma açılan Amasya-Taşova D100 Karayolu'nda incelemede bulundu.

Vali Dr. Osman Varol, Amasya-Taşova karayolu Durucasu ile Ediyeri mevkisi arasında aşırı yağış nedeniyle heyelan ve taşkın yaşanan alanı inceledi. Kapanan yolun ekiplerin çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açılması sonrası bölgeye giden Vali Dr. Osman Varol, alınan önlemleri takip etti. Vali Dr. Osman Varol'un incelemelerine İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız da katıldı.