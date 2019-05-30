Vali Varol: "Toplumun her kesimini dahil edeceğimiz bir dizi etkinlik planladık "

Osman Varol, Milli Mücadele ve Amasya Tamimi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 12-22 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali ile ilgili basın toplantısı düzenleyerek, "Toplumun her kesimini dahil edeceğimiz bir dizi etkinlik planladık" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının ardından 12 Haziran 1919'da geldiği Amasya'da halkın desteğiyle yaptığı çalışmalar sonrası dünyaya ilan ettiği Cumhuriyetin doğum belgesi niteliğindeki Amasya Tamimi'nin bir yönüyle Milli Mücadele'nin manifestosu özelliği taşıdığını vurgulayan Vali Varol, 100. yıl dolayısıyla bu yıl daha bir önem arz eden 10 günlük 12-22 Haziran Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festival programının içeriğinde Milli Mücadele'nin anlam ve önemini anlatacak akademik ve sanatsal yönlerine değinen bir dizi etkinliklerin olduğuna işaret etti.

12 Haziran günü Sivas Devlet Tiyatrosu sanatçılarının Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya gelişinin coşkulu karşılanmasının temsili canlandırmasını yapacağı festival etkinliklerinde 12-22 Haziran Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali Atatürk ve Bayrağa Saygı-Kortej Yürüyüşü, festival resmi açılış töreninin yer aldığını ayrıca ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele ve Kongre Merkezi önünde söyleşi gerçekleştireceğine değinen Vali Dr. Osman Varol, Türk Yıldızları gösterisi ve Zakkum grubu ile Kıraç konserinin de program kapsamında yer aldığını söyledi.