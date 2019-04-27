Vali Varol: "Turizmde marka şehir hedefine emin adımlarla ilerliyoruz"

Osman Varol, Amasya'yı Türkiye'nin turizmde marka şehirlerinden biri yapma hedefine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Vitrini olan Harşena Dağı ile Kral Kaya Mezarları'nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan tarihi kentte kamudan yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına kadar her kesimin marka şehir uğrunda tek vücut hareket ettiğini belirten Vali Varol, öncelikli hedefin konaklama sayısının artırılması yönünde olduğunu vurguladı.

Amasya Valiliği, Amasya Belediyesi, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası ile OKA iş birliğiyle İzmirli seyahat acenteleri ile Amasya'daki turizm işletmecilerinin bir araya geldiği yemekte konuşan Varol, Osmanlı Devleti zamanında yaşanan Fetret Devri'nden Çelebi Mehmet'in önderliğinde Amasya'dan çıkıldığını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Millî Mücadele'nin felsefesinin belirlenmesi ve mücadele ruhunun burada doğmuş olduğunu vurgulayarak tarihin yazıldığı şehre yatırım yapacak turizmcilerin yanında olacaklarına işaret etti.

Yemeğe Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç, TÜRSAB Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Osman Tolga Gencer ve diğer yetkililer de katıldı.