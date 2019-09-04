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Vali Varol ve Milletvekilleri Karahocagil ile Çilez'den Badal Tüneli inşaatında inceleme

Amasya Valisi Dr.

Osman Varol ve AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ile Hasan Çilez, Osmancık-Merzifon Karayolu üzerinde yapımı devam eden Badal Tüneli inşaatında inceleme gerçekleştirerek proje kapsamındaki çalışmalara ilişkin bilgi aldılar.


46 kilometresi Amasya sınırları içerisinde yer alan toplam 115,1 kilometrelik proje kapsamında yapılan çalışmalar konusunda Karayolları 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli ile beraberindeki yetkililerin bilgi verdiği Vali Varol ve beraberindekiler, her biri 844 metre uzunluğundaki 2 tüpten oluşacak olan ve inşası hızla süren Badal Tüneli'ni de dolaştı.


Hemzemin kavşakların tanzimi, BSK imalatlarının gerçekleşmesi ve farklı seviyelerde kavşakların da yapılmasını içeren tutarı 346.5 milyon TL olan projede şu ana kadar yüzde 36,7 fiziki gerçekleşme sağlandığı bildirildi. İncelemelerde, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Karayolları 7. Bölge Müdür Yardımcısı Haydar Kobya ve diğer yetkililer de yer aldı.

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