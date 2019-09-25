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Vali Varol, Yasir Bora'ya başarı diledi

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) Genel Müdürü Hasan Yasir Bora’yı kabul etti.

YEDAŞ Genel Müdürlüğü görevine bir süre önce başlayan Hasan Yasir Bora, Vali Dr. Osman Varol'a nezaket ziyaretinde bulundu. Amasya, Samsun, Sinop, Çorum ve Ordu illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren YEDAŞ'ın faaliyetleri ve uygulamayı planladığı projeler ile yatırımlar konusunda bilgiler alıp fikir alışverişinde bulunan Vali Varol, Genel Müdür Hasan Yasir Bora'ya yeni görevinde başarılar diledi.


Genel Müdür Bora, beraberindeki İşletmeler Koordinatörü Murat Kılıç ile YEDAŞ İl Müdürü Bahadır Tanrıverdi, ilgisi ve misafirperverliği dolayısıyla Vali Varol'a şükranlarını sundular.

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