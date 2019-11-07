Vali Varol'dan 3 türbenin daha restorasyonu için talimat

Şehzadeler Şehri Amasya'da restorasyonu tamamlanma aşamasına gelen Gökmedrese Camii ve Torumtay Türbesi'nde incelemede bulunan Vali Dr. Osman Varol, Halifet Gazi, Şadgeldi Paşa ve Kadılar Türbelerinin de bakım ile restorasyonunun yapılması talimatını verdi.

Gökmedrese Camii ve Torumtay Türbesi'nde bir süredir devam eden ve tamamlanma aşamasına gelen restorasyon çalışmalarına ilişkin beraberindeki Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç'tan bilgi alan Vali Varol daha sonra ildeki önemli tarihi yapıtlardan olan Halifet Gazi Türbesi, Şadgeldi Paşa Türbesi ve Kadılar Türbesi'nin de bulunduğu alanda incelemede bulunarak Halifet Gazi Türbesi'nin de projelendirilmesi, diğer iki türbenin de bakım ile restorasyonlarına önümüzdeki hafta başlanılması talimatını verdi.

Karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Vali Varol, çocuklara da hediyeler verdi. İncelemeye, Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken ile Müze Müdürü Celal Özdemir de katıldı.