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Vali Varol'dan Çokuysal'a veda

Ağrı Valisi olarak atanan Vali Dr.

Osman Varol, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Tansel Çokuysal'a veda ziyareti gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle 9 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Osman Varol, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'na veda ziyaretinde bulundu.


Vali Varol'a hediye takdim eden Çokuysal, komutanlığın faaliyetlerine olan desteği dolayısıyla Varol'a teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılarının devamını diledi.


Vali Varol, Tuğgeneral Çokuysal'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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