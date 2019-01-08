Vali Varol'dan halk günü

Osman Varol, düzenlediği halk gününde vatandaşlarla buluştu.

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda istek ve şikayetleri tek tek dinleyen Vali Varol, iletilen konuların çözümüne yönelik olarak ilgili kurum müdürleri tarafından gerekli incelemelerin yapılması ve vatandaşların bilgilendirilmesi talimatı verdi.

Valilikten yapılan açıklamada gelecek ay düzenlenecek olan halk günü toplantısının ise 5 Şubat Salı günü yapılmasının planlandığı ve başvuruların Valilik Halkla İlişkiler Müracaat Bürosuna (CİMER) yapılabileceği bildirildi.