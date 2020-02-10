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Vali Varol'dan karla mücadeleye yakın takip

Amasya il genelinde yoğun kar yağışının ardından 204 köy yolu ulaşıma kapandı.


İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri kardan kapanan 204 köy yolunu açmak için çalışmalarına aralıksız devam diyor. Ormanözü köyünün kapanan yolunda çalışmalarını sürdüren Amasya Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Amasya Valisi Dr. Osman Varol, yolların açılarak vatandaşların ulaşımlarının sağlanması için zor koşullarda görev yapan personele 'kolaylıklar' dileyerek tatlı ikramında bulundu.


Vali Varol'un incelemelerine İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar da katıldı.

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