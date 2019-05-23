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Vali Varol'dan mühendislik hedefleyen engelli Murat'a hediye bilgisayar

Amasya Valisi Dr.

Osman Varol, evine gerçekleştirdiği ziyarette kendisinden bilgisayar isteyen engelli öğrenci Murat Yonca'nın yüzünü güldürdü.


Şehit aileleri ile gaziler, yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlara yönelik ziyaretlerde bulunmasıyla bilinen Vali Dr. Osman Varol, bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği Göynücek ilçesinde yaşayan bedensel engelli Murat Yonca ile buluşmasında mühendislik hedefine ulaşmak için bilgisayara ihtiyacının olduğunu iletmesi üzerine yanındaki yetkililere bilgisayar alınması talimatı verdi.


Eğitim gördüğü Atatürk Ortaokulu 6. sınıfta başarılı bir öğrenci olan 12 yaşındaki Yonca için alınan bilgisayar Göynücek Kaymakamı Mustafa Gürbüz ile Amasya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Arslan tarafından teslim edildi.


Akülü engelli aracıyla okulunun yolunu tutan oğlu Murat'ın eğitimini sürdürebilmesi için fedakarlık yapan anne Gönül Yonca ile inşaatlarda çalışarak ailesinin geçimini sağlayan baba Cuma Yonca da, ilgisi dolayısıyla Vali Dr. Osman Varol'a teşekkür ettiler.

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