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Vali Varol'dan muhtarlarla toplantı

Amasya Valisi Dr.

Osman Varol, il merkezindeki köy ve mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı.


Karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm önerileri ile çözüme dair gerekli takibi yapmanın muhtarların asli görevlerinden olduğunu belirten Vali Varol, “Mahallenizdeki eğitim, sağlık, ulaşım, alt yapı gibi sorunları tespit ederek ilgili makamlara iletmeniz, sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır. Bizler, devlet olarak sorunlarınızın çözümü ve mahallenize daha iyi hizmetler sunabilmeniz adına her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz” dedi.


Toplantıda söz alan muhtarlar, yaşanan sorunlar ile talep ve beklentilerini tek tek ayrıntılı bir şekilde anlattı.


Büyük Amasya Otelindeki toplantıya İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çittır, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, Özel İdare Genel Sekreteri A. Faruk Aykutlu ile diğer kurum yöneticileri de katıldı.

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