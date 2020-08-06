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Vali Vekili Dağ, korona virüs denetimlerine katıldı

Amasya’da Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ, ekipler tarafından gerçekleştirilen korona virüs denetimlerine katıldı.

Amasya'da Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ, ekipler tarafından gerçekleştirilen korona virüs denetimlerine katıldı.


Lokanta, berber, çay ocakları ve kıraathanelerde temizlik, sosyal mesafe ile maske denetimi yapıldı. Polis, zabıta, sağlık ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kurallara uyulup, uyulmadığını kontrol etti.


İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimlerde amaçlarının sadece cezaya yönelik olmadığını belirten Vali Vekili Dağ, “Vatandaşımızın duyarlılığını artırmak, esnaflarımızın aksayan yönleri varsa onların giderilmesi amacıyla yapılıyor. Bu denetimlerin aktif bir şekilde düzenli olarak devamını sağlayacağız” dedi.


Denetimlerde Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz de yer aldı.

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