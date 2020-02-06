Vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi

Vatandaşla buluşma-köy ziyaretleri kapsamında Merzifon'un Çayır köyünde sorunları Muhtar Kamil Narcı ve köylülerden bizzat dinleyen Demirkale, tespit edilen sorunların çözüme kavuşturulması konusunda çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı.

Demirkale, köylerde vatandaşların gösterdiği misafirperverlikten dolayı kendilerine teşekkürlerini iletti. Köy halkı ve Muhtar Narcı da gösterdiği ilgiden dolayı Demirkale'ye şükranlarını sundu.