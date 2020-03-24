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Vefa Sosyal Destek Grubu gıda paketi dağıttı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu faaliyetleri kapsamında 65 yaş üzeri ve kronik hastalıkları olan vatandaşlara gıda paketi takdim edildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu faaliyetleri kapsamında 65 yaş üzeri ve kronik hastalıkları olan vatandaşlara gıda paketi takdim edildi.


Korona virüsü salgını nedeniyle hastalığın bulaşmaması için İçişleri Bakanlığı tarafından il valiliklerine gönderilen genelgeyle 65 yaş üzeri ve kronik hastalıkları olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bu kapsamda Vefa Sosyal Destek Grubu faaliyetleri dolayısıyla Merzifon Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca tek başına yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri ve kronik hastalıkları olan vatandaşlara gıda paketleri bizzat evlerinde teslim edildi.

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