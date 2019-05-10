“Vizyon 2023 Okumadan Gerçekleştirmek Güç” projesi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Amasya Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen tanıtım toplantısına, Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya İl Millî Eğitim Müdür Vekili Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ile projenin pilot uygulamasında görev alan öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, öğrencilerimize kitap okuma kültürünün okuma etkinlikleri yoluyla kazandırılması, okuma kültürü kazandırmanın yanı sıra ilimizin PISA, TIMMS, YGS gibi ulusal ve uluslararası sınavlardaki eğitim başarısını olumlu desteklemek amaçları doğrultusunda hazırlanan “Vizyon 2023 Okumadan Gerçekleştirmek Güç” projesinin kapsamı ve uygulamaları hakkında güncel istatistiki veriler üzerinden katılımcıları bilgilendirdi.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 15 devlet, 1 özel okulda toplam 20 sınıfta 432 öğrenci ile gerçekleştirilen projenin pilot uygulamaları hakkında bilgi veren İl Millî Eğitim Müdür Vekili Kösterelioğlu, proje kapsamında verdiği desteklerden ötürü Vali Dr. Osman Varol'a teşekkür etti.

Vali Dr. Osman Varol yaptığı konuşmada,“Öğretmen arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz her fırsatta hep söylediğim bir şey var, eğitim insandan insana bir süreç olduğu için, teknik olanaklarınızı, çalışmalarınızı, ne kadar yoğunlaştırırsanız yoğunlaştırın iş sonunda öğretmenin emeğine, gayretine, çalışmasına ve arzusuna dayalı. Çok iyi bir öğretmen kadrosuna sahibiz. Yapmamız gereken bu öğretmenlerimizin potansiyelini harekete geçirecek bazı kanallar oluşturmak. Bu kanallar vasıtasıyla onları bilgi ve becerilerini, coşkularını evlatlarımıza aktarmak diye düşünüyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından okuma etkinlikleri kapsamında pilot okul olan Uygur İlkokulu 2/A sınıfı öğretmeni Seyhan Ferahoğlu ve öğrencileri tarafından kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Proje tanıtım toplantısı Vali Dr. Osman Varol'un proje ekibi ve pilot uygulamada görev alan öğretmenleri tebrik etmesi ve hediyelerini vermesi ile sona erdi.