Yanında inşaata başlanan apartmanın bahçe duvarı çöktü

Amasya'da temel çalışması yapılan bir inşaat alanının yanında bulunan beş katlı apartmanın bahçe duvarında çökme meydana geldi. Tedirgin olan apartman sakinleri en yakın sürede önlem alınmasını istedi.

Hacılar Meydanı Mahallesindeki Emmioğulları Apartmanının yanında yaklaşık 2 ay önce bir inşaatın temel çalışmasına başlandı. Hafriyat çalışması sürerken apartmanın bahçe duvarında çökme riski oluşan alan demir direklerle geçici olarak güçlendirildi. Ancak son günlerde yaşanan yağışların etkisiyle zemini zayıflayan duvarın diğer kısmı bir anda çöktü.

Durumdan endişen duyan apartman sakinlerinde Hasan Burak Altınsoy, “Yağmurlardan sonra duvarın bir tarafında çökme olmuştu. Duvarın diğer tarafı da büyük bir gürültüyle olduğu gibi aşağı uçtu” dedi.

Çöken kısmın apartmanın temelini tehdit ettiğine değinen Altınsoy, “Burası çocuklarımızın oyun alanı. Şimdilik köşedeki ağacın kökleri tutuyor. O da ne kadar dayanabilir, bilemiyorum. Gün geçtikçe burada daha büyük risk oluştu. Yetkililere bilgi verildi. Önlem alınacağı söylendi. Bekliyoruz” diye konuştu.