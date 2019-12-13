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Yaralı güvercinin belediyeye sığındığı anlar kamerada

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaralı bir güvercin, belediyeye sığındı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaralı bir güvercin, belediyeye sığındı.


Gözünden yaralanan ve uçamayan güvercin, Suluova Belediyesine sığındı ve o anlar belediyenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Kapıdan içeri giren güvercine belediye personelleri sahip çıktı. Yaralı güvercin, tedavisi yapılmak üzere Suluova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Yaralı güvercin tedavisi yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.

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