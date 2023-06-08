İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yaralı karacayı vatandaşlar kurtardı

Amasya’da ayağından yaralı halde bulunan yaralı karacaya ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Amasya'da ayağından yaralı halde bulunan yaralı karacaya ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Ayağı sarılan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerine teslim edildi.


Kafese konulan karaca, tedavisi için Çorum Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Tedavisi sonrasında diğer karaca ve geyiklerin bulunduğu alana salınacağı belirtildi.



Bölgede karacalar çoğaldı


Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şubesi yetkilileri, “Bölgemizde çoğalan karaca yavrularını sahipsiz sanıp annelerinden ayırmayalım” uyarısı yaptı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.