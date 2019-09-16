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Yaralı kekliğe öğrenciler sahip çıktı

Amasya’da Plevne Ortaokulu öğrencileri bahçede buldukları yaralı kekliğe sahip çıktılar.

Amasya'da Plevne Ortaokulu öğrencileri bahçede buldukları yaralı kekliğe sahip çıktılar.


Bir grup öğrenci okul bahçesinde oyun oynadıkları sırada yaralı kekliği buldu. Kekliğe sahip çıkan öğrenciler durumu Okul Müdürü Kamil Tayyar ve Müdür Yardımcısı Salih Kurt'a haber verdi.


Okul Müdürü Tayyar, durumu Milli Parklar yetkililerine haber verdi. Kısa sürede okula gelen yetkililer yaralı kekliği teslim aldı. Yaralı keklik, tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacak.

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