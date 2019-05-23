İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaralı leylek belediyeye sığındı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde bulunan yaralı leyleğe ilk müdahale Merzifon Belediyesi ekipleri tarafından yapıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan yaralı leyleğe ilk müdahale Merzifon Belediyesi ekipleri tarafından yapıldı.


Alınan bilgiye göre, Merzifon Sanayi Camisi mevkisinde kanadından ve ayaklarından yaralanan leyleği gören vatandaşlar durumu belediye yetkililerine bildirdi. Belediye görevlileri leyleği kısa süre içinde hayvan barınağına götürerek, veteriner kontrolünde ilk müdahalesi yapıldı.


Yapılan müdahalenin ardından sağlığına tekrar kavuşan leylek, 2 gün gözlem altında tutulduktan sonra tekrar doğaya salınacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.