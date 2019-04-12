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Yardım çığlığını duydu, hayat kurtardı

Amasya’da kayalıklarda yaklaşık 5 saat mahsur kalan bir adam, yardım çığlıklarını duyan köylüsü tarafından ekiplere haber verilince kurtarıldı.

Amasya'da kayalıklarda yaklaşık 5 saat mahsur kalan bir adam, yardım çığlıklarını duyan köylüsü tarafından ekiplere haber verilince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, il merkezinde Ferhat Arası mevkisinde dağın eteklerindeki kayalıkların arasında ot toplayan Cuma Çam (60), bir anda dönünce yere yığıldı. Yaklaşık 5 saat boyunca bağırarak isteyen parkinson ve kalp hastası olan 5 çocuk babası Çam'ın sesini, bu sırada bir depoya gündelik çalışmaya gelen Hüseyin Tuna duyunca polis ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 200 metre tırmanan evli ve 3 çocuk babası Tuna, yardım bekleyen adamın köylüsü olduğunu görünce kurtarmaya katılan 112, itfaiye ve AFAD ekiplerine de yardımcı oldu. Çam, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.


Gazetecilerin sorunları üzerine sürekli bir işinin olmadığını ve ailesinin geçimini gündelik işlerde çalışarak sağlamaya çalıştığını anlatan Tuna, bu olayda insanlık görevini yaptığını söyledi.

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