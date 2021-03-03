Yarım litrelik pet şişelerdeki sahte içkiler tüketilmeden ele geçirildi

Amasya'da polisin gerçekleştirdiği operasyonda, ambalajlanmış yarım litrelik pet şişeler halindeki toplam 28 litre sahte içki tüketilmeden ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri sahte içki yapıp piyasaya sürdüğü tespit edilen M.C'nin kullandığı aracı durdurdu. Araçta yapılan incelemede satışa hazır haldeki sahte olduğu değerlendirilen ambalajlanmış yarım litrelik pet şişeler halinde sahte içkiler bulundu. Şahsın evinde de arama gerçekleştirildi.

Toplamda 28 litre sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan 5 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan M.C. emniyete götürüldü.