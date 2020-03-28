İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaşlı adamın odunlarını vefa ekibi kırdı

Amasya’nın Hamamözü ilçesine bağlı bir köyde evinin önünde odun kırmaya çalışan yaşlı adama Amasya Valiliği Vefa Sosyal Destek Ekibi saha görevlileri yardım etti.

Amasya'nın Hamamözü ilçesine bağlı bir köyde evinin önünde odun kırmaya çalışan yaşlı adama Amasya Valiliği Vefa Sosyal Destek Ekibi saha görevlileri yardım etti.


Korona virüsü salgının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında sokağa çıkmalarına sınırlama getirilenlerin temel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalarda bulunan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri gittikleri Kızılcören köyünde yaşayan 79 yaşındaki Ali Aydın'ın yakacak ihtiyacını karşılamak için odun kırmaya çalıştığını görmeleri üzerine elindeki baltayı alıp odunlarını kırdı.


Ali Aydın ile eşi Cemile Aydın, parçalanması zor olan odunları kıran ekip görevlilerine teşekkür etti. Saha ekiplerinin ilçedeki çalışmalarına katılarak öncülük eden Kaymakam Özgür Kaya da vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edileceğini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.