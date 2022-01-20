Yaşlı kadını “Eline kelepçe takarım” sözüyle korkutarak dolandırdı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan yaşlı çift, altınlarını, ziynet eşyalarını ve bir miktar paralarını telefon dolandırıcılarına kaptırdı. Çiftin kapısına gelip kendisini polis olarak tanıttığı yaşlı kadını “Eline kelepçe takarım” diye korkutan dolandırıcı, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Derbentobruğu köyünde yaşayan Ayşe (73) ve Adil Koç (76) çiftini telefonla arayıp kendisini jandarma olarak tanıtan şahıs, bir soruşturma nedeniyle evlerine gelecek kişiye altın ve paralarını vermelerini istedi.

Paniğe kapılan Adil Koç'un telefonla konuştuğu sırada polis olarak tanıtan şahsın evin kapısına gelip kendisinden altınlarını isteyince şüphelendiğini anlatan Ayşe Koç, “Polis olduğunu belirtti. ‘Polis arabası nerede' dedim. ‘Eline kelepçeyi takarım' deyince panikleyip altınları ve paraları verdim” diye konuştu.

Bu sırada bölgede devriye gezen Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çiftin yakınlarının ihbarı üzerine durdurdukları ticari taksideki İ.U.A'yı (21) üzerinde yaşlı çifte ait olduğu belirlenen para ve altınlarla yakalayarak gözaltına aldı.

Bin 237 dolar, 5 altın bilezik, 2 gram altın, 3 tam altın, 2 altın küpe, 150 lira ve altın alyansı teslim edilen Koç çifti, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Jandarmalar, “Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp para, altın isteyen şahıslara inanmayın” uyarısında bulundu.