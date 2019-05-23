Yavru TEMA'cılar ödüllendirildi

Millî Eğitim Bakanlığı ile TEMA Vakfı'nın protokolü kapsamında okullarda uygulanan Yavru TEMA Projesi kapsamında Amasya Zübeyde Hanım Üçler İlkokulu 8 sınıfı ile ortak olduğu projenin belge ve rozetlerini aldı.

Yavru TEMA programını doğa varlıkları konusunda çocukların farkındalık düzeylerine katkıda bulunmak için uygulayan öğretmen ve öğrenciler rozet ve belgelerini, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Amasya İl Temsilcisi Fazlı Özveren ve İl Temsilci Yardımcısı Hami Kavaklıoğlu tarafından aldılar.

İl Temsilcisi Özveren TEMA eğitimlerine anaokullarından başladıklarını belirterek doğaya duyarlı, yeşili koruyan ve suyunu koruyan gençler yetişmesini amaçladıklarını söyledi. Özveren, “Biz her eğitim ve öğretim yılında Amasya'daki mevcut özellikle gönüllü öğretmenlerimizin sınıflarında TEMA eğitimi veriyoruz. Bu sene Zübeyde Hanım Üçler İlkokulunda 6 sınıfımıza TEMA eğitimi, 2 sınıfımıza da ağaç kardeşliği projesi yaptık. Okulumuzda ağaç kardeşliği projesini geçen hafta bitirdik. 1 ve 2. Sınıflarımıza da TEMA eğitimi veriyoruz ve TEMA'yı tanıtıp ne olduğunu öğretiyoruz. Öğretmenlerimize ayrı kitapçıklar, afişler gönderiyoruz. Bunlarla ilgili ilimizde bu yıl 890 öğrenciye TEMA eğitimi verdik” dedi.