Amasya'nın Merzifon ilçesinde “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetim ve faaliyetle yaya önceliğine dikkat çekildi.

Yayaların yoğun bulunduğu Cumhuriyet Caddesi'ndeki yaya geçitlerinde ekiplerle birlikte vatandaşlar da “hak ver öncelik ver”, “öncelik hayatın, öncelik yayanın” ve “yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz” pankartları açarak konunun önemine dikkat çekti.

Trafik güvenliğini sağlamak adına sürücülere ve yayalara konunun sürekli ve ısrarla takip edildiğini göstermek istediklerini söyleyen Trafik Denetleme Amir V. Komiser Yardımcısı Uğur Alkan, yapılan denetim ve uygulamalarla yaya ölümlerinde yüzde 21,9'luk azalma olduğunu belirtti.

Merzifon'da 2020 yılından bu güne kadar 759 araç sürücüsüne 453 bin 882 TL idari para cezası yazıldığını aktaran Alkan, “Ülkemiz geneli 2020 yılının ilk 10 aylık döneminde meydana gelen kazalarda, kaza yerinde 243 yaya hayatını kaybetti. Önceki yılın aynı dönemine göre ise alınana tedbirler, gerçekleştirilen denetimler ve bilgilendirme/bilinçlendirme faaliyetlerinin de katkısıyla yaya ölümlerinde yüzde 21,9'luk azalma sağlanmıştır. Trafik güvenliğini sağlamak adına sürücülere ve yayalara konunun sürekli ve ısrarla takip edildiğini göstermek amacıyla İlçemiz Merzifon'da 2020 yılından bu güne kadar 759 araç sürücüsüne 453 bin 882 TL idari para cezası yazılmıştır. ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla bu konudaki denetimlerimiz ve faaliyetlerimiz devam edecektir” dedi.