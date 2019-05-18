Yaya önceliğine dikkat çekmek için yaya geçidinde konser verdiler, kaza anını canlandırdılar

75. Yıl İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Bayezıt İlkokulu önünde yapılan programa Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Vali Dr. Osman Varol, “Çocuklarımız yılın başından beri trafikte yaya önceliğiyle ilgili yaptığımız çalışmalara canı gönülden destek veriyorlar, bu işi benimsediler. Bugün de cıvıl cıvıl harika etkinlikleriyle bu konuda bize destek oldular. Ben hepsine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hepsini gözlerinde öpüyorum” dedi.

Öğrencilerden Mercan Coşkun, “Öncelik hayatın öncelik yayanın sloganıyla, 2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı olarak ilan edilmiştir. Bu çerçevede bizler de İl Emniyet Müdürlüğümüzce düzenlenen bu etkinlikte yer alarak, ilimizde yaya öncelikli trafik algısını oluşturabilmek için katkıda bulunmaya çalıştık" diye konuştu.

Amasya Trafik Tescil Denetleme Müdürlüğü'nden Polis Memuru Mustafa Şahin, “2019 yılı yaya güvenliği yılı olarak ilan edildi. Tüm ülkede yaya güvenliği ile ilgili çalışmalar yürütülmekte. Bugün burada bizde farklı etkinliklerle yaya güvenliğine dikkat çekmeye çalışmaktayız. Etkinliğimiz 3 farklı etkinlikten meydana geliyor. Etkinliklerden en dikkat çekeni ise kitle psikolojisinin yol kullanıcıları üzerine etkileri, ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının tabii pek çok nedeni var. Ama bu nedenler içerisinde biri var ki, o oldukça önemli. Bu da insanlarımızın genel olarak trafik kurallarına uymamaları. Uymamalarının altında da yatan çeşitli nedenler var. İşte o nedenlerden birisi de kitle psikolojisi. Bir yol kullanıcısı bir hata yaptığı zaman yalnızca kendi hayatını riske atmaz aynı zamanda diğer yol kullanıcılarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Burada özellikle bir yaya kazasını dramatize ederek, yol kullanıcılarında özellikle sürücülerde yaya kazasının neticesindeki üzücü hadiseleri hatırlatarak, bilinç altlarına yerleştirerek özellikle yayalara bu noktada ilk geçiş hakkını vermeleri yönünde bir mesaj vermeye çalıştık" şeklinde konuştu.

Öğrenciler yaya geçidi üzerinde küçük bir konser vererek farkındalık oluştururken, lise öğrencileri de ellerindeki pankartlarla yaya önceliğine dikkat çekti. Yaya geçidini doğru kullanmanın da önemini anlatılırken, sürücülerden uygulamanın güzel olduğuna dikkat çekti. Öğrenciler, sürücülere küçük hediyelerde vermeyi ihmal etmedi.

Çocuklar ve Vali Varol hep bir ağızdan “Öncelik hayatın öncelik yayanın” diye bağırarak erik dalı oynadılar.