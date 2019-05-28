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Yeni Rektör çiçek gönderilmesi yerine Kızılay'a bağış istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Amasya Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof.

Dr. Süleyman Elmacı, kendisine tebrik için çiçek gönderilmesi yerine Türk Kızılay Amasya Şubesine bağışta bulunmalarını istedi.


Elmacı'nın isteği üniversitenin resmî web sitesinde duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Prof. Dr. Süleyman Elmacı Amasya Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanmıştır. Tebrik için Rektörümüze çiçek gönderilmemesi, Türk Kızılay Amasya Şubesi hesabına bağış yapılması bizleri memnun edecektir" denildi.

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