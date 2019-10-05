İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yerde gördüğü Türk bayrağını bir an olsun düşünmeden yerden aldı

Amasya Orman İşletme Müdürlüğünde görevli arazöz sürücüsünün orman yangınına müdahale sonrası yolda, yerde gördüğü Türk bayrağını bir an olsun düşünmeden yerden aldı.


Orman İşletme Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezinde görevli arazöz şoförü Mustafa Kürkçü (42), Akdağ bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale ettikten sonra, dönüş yolunda Fındıklı mevkisinde yola düşmüş Türk bayrağı gördü.


Kürkçü, yoldaki Türk bayrağını alıp özenle katladıktan sonra araca koydu. Kürkçü'nün sosyal medyada paylaşılan bu ana ilişkin görüntüleri, beğeni topladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.