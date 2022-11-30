Yeşil vatanın nöbetçilerine yılbaşı öncesi polisten silah eğitimi

Amasya'da yılbaşı öncesi kaçak çam ağacı kesimine karşı ormanlık bölgelerde denetimi artıracak olan yeşil vatanın nöbetçileri orman muhafaza memurlarına polisler tarafından silah eğitimi verildi.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memurlarına ve teknik personele silah tanıma, atış pozisyonu, doğru silah kullanımı konusunda bilgiler aktarıldı. Daha sonra poligonda atış eğitimleri yapıldı.

Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, yeşil vatanın koruyucusu personellerinin taşıdıkları silahlar konusundaki teknik bilgilerini artırmalarına önem verirken bir diğer amaçlarının da kaçak ağaç kesimlerine karşı caydırıcılık etkisini sağlamak olduğunu belirtti.

Sonbahar mevsimiyle beraber orman köylülerine ısınma ihtiyaçlarının karşılamaları amacıyla kanun çerçevesinde kesim yapma hakkı tanındığını hatırlatan Bölge Müdürü Oflu, “Kanun dışı müdahalelere karşı da ormanlarımızı koruyup kollamak ve yılbaşı öncesi olabilecek kaçak kesimlerin önüne set çekmek amacıyla orman muhafaza memurlarımız koruma ve kolluk görevlerini yapmaktalar” diye konuştu.

Yılbaşında halka ücretsiz fidan dağıtılacak

Orman Genel Müdürlüğü teşkilatının yaptığı koruma görevini en üst seviyede yapmasının etkisiyle ormanlardaki kaçak kesimlerde son yıllarda azalma görüldüğüne değinen Oflu, “Yılbaşında da halkımıza ücretsiz fidan dağıtımımız olacak. Yeter ki fidanları toprağa diksinler” şeklinde konuştu.